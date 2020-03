Emergenza Coronavirus, Pione Sisto tornato in Danimarca senza autorizzazione del Celta

Ancora polemiche intorno a Pione Sisto. Come riporta Cadena COPE, l'attaccante danese del Celta Vigo in queste ore avrebbe infatti lasciato la città galiziana per tornare in patria senza informare nessun dirigente del club, se non a viaggio già intrapreso. Il giocatore stava trascorrendo la quarantena da solo nella sua casa in Spagna, ma l'ha interrotta all'improvviso senza alcuna autorizzazione o consultazione.