Emergenza Coronavirus. Pogba festeggia il compleanno lanciando una raccolta fondi

In occasione del suo 27esimo compleanno, Paul Pogba ha deciso di aprire una raccolta fondi per affrontare l'emergenza coronavirus. Grazie a Facebook infatti gli utenti potranno donare un contributo in favore dell'Unicef e sostenere così l'associazione umanitaria nel contenimento e nella cura del virus nelle zone più povere del pianeta.