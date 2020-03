Emergenza Coronavirus, polemiche in Brasile: il Santo André chiede la vittoria del Paulistao

Quando la pandemia di Coronavirus ha cominciato a colpire il Sudamerica, s'è fermato anche il calcio brasiliano, non senza un lungo susseguirsi di polemiche. Tra chi aveva votato contro lo stop ai campionati era il Santo André, sorprendentemente leader del Paulistao con 19 punti, gli stessi del Palmeiras ma con un numero più alto di vittorie. E, per questo, avrebbero chiesto alla CBF di avere il campionato vinto a tavolino perché non potrà proseguire a quelle latitudini.

Che storia. Il motivo? Il club dello Stato di San Paolo, come riferiscono i media locali, hanno spinto per continuare a giocare perché a metà aprile, nel giorno della fine della competizione, perderanno tutti i calciatori a disposizione, eccetto quattro. I contratti di quasi tutta la squadra scadranno in quel giorno e l'impossibilità economica a rinnovarli (il club è tra i meno ricchi dello Stato) li lascerebbero di fatto senza un undici da mandare in campo. L'ipotesi è ovviamente alquanto remota, ma tra i vari problemi legati alla ripresa del calcio in Brasile, in attesa di sviluppi circa l'emergenza Coronavirus, adesso c'è anche questo. Alla CBF il compito di trovare la soluzione.