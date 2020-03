Emergenza Coronavirus, polemiche in Turchia: Falcao e Obi Mikel chiedono stop campionati

vedi letture

In controtendenza con quanto fatto dal resto dell'Europa quasi nella sua totalità, in Turchia il calcio non s'è ancora fermato, nonostante ci siano i primi casi di contagio dal virus COVID-19. Ma la decisione non è stata presa bene da tanti calciatori, tra cui due dei più famosi del campionato, John Obi Mikel e Radamel Falcao, rispettivamente al Trabzonspor e al Galatasaray. Il nigeriano ha annunciato la sua intenzione di fermarsi subito e della necessità di annullare il campionato, ricevendo il feedback affermativo del colombiano. Perché "La salute è più importante". Da sottoscrivere.