Emergenza Coronavirus. Polonia, 16 squadre in isolamento per 2 mesi per chiudere la stagione

Secondo quanto riportato da Przeglad Sportowy il campionato polacco potrebbe concludersi nell'arco di due mesi mandando in isolamento tutte le 16 squadre partecipanti in due o quattro alberghi in modo da ridurre il rischio di contagio dei calciatori. Nel primo caso ci dovrà essere spazio per ospitare otto formazioni per ogni hotel, ne secondo per quattro. In questo modo si potrebbero disputate le ottantotto partite che mancano a chiudere la stagione. Si tratterebbe di mettere in isolamento circa mille persone fra quelle legate ai club, gli operatori tv, medici, autisti e responsabili della sicurezza. L'idea è stata avanzata dal presidente del Rakow Czestochowa Michal Swierczewski che ha spiegato come per attuare il piano servirebbero circa un mese e servirebbero 5 milioni di euro. L'idea sarà proposta nella giornata di domani nella riunione a cui saranno presenti i 16 rappresentati dei club di Ekstaklasa che dovranno dare il loro assenso o meno.