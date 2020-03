Emergenza Coronavirus. Porto, messo a disposizione anche l'Estadio do Dragao

L’emergenza Coronavirus si sta espandendo in queste ultime ore anche in Portogallo. Per questo motivo il Porto ha deciso di mettere a disposizione l'Estadio do Dragao per allestire un ospedale da campo o un'area di sosta per il personale ospedaliero, al quale verranno forniti anche i pasti.