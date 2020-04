Emergenza Coronavirus. Portogallo, A Bola titola: "Piano di ripresa"

"Piano di ripresa". E' questo il titolo che A Bola propone in prima pagina, soffermandosi sulla ripartenza del calcio in Portogallo. Le porte saranno riaperte per i test con un sistema 'drive through', in cui i calciatori saranno divisi in gruppo di lavoro da quattro.