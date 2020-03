Emergenza Coronavirus, possibile contagiato in casa River Plate: Gutierrez in quarantena

Allarme Coronavirus anche in Argentina. Il River Plate ha appena informato sui suoi canali ufficiali che il difensore Thomas Gutierrez, classe 2000 della squadra riserve, potrebbe essere stato contagiato. Il colombiano, che ha la febbre e presenta i sintomi del COVID-19, è subito stato messo in quarantena, così come le persone da lui incontrate nelle ultime ore. Per l'ufficialità bisognerà però aspettare l'esito del tampone a cui Gutierrez si è prontamente sottoposto. Questo il tweet dei Millonarios: