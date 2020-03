Emergenza Coronavirus, Premier Giappone assicura: "Olimpiadi non saranno spostate"

Nonostante la pandemia legata al Coronavirus ha indotto all'annullamento di numerosi eventi sportivi in tutto il mondo, il Premier del Giappone Shinzo Abe ha assicurato che le Olimpiadi di Tokyo (25 luglio-9 agosto) non saranno né cancellate né spostate: "Vogliamo organizzare i Giochi Olimpici come previsto, senza problemi, gestendo la propagazione del virus. Noi e gli Stati Uniti coopereremo e ci coordineremo ininterrottamente per il successo di questa competizione".