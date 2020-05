Emergenza Coronavirus. Premier League, club in zona retrocessione spingono per lo stop

vedi letture

Anche in Premier League c'è chi vorrebbe lo stop definitivo, benché la volontà resa nota da tutti durante la riunione sia quella di proseguire il campionato. Come riportato dal Daily Mail, i club che rischiano la retrocessione starebbero spingendo per la chiusura anticipata della stagione. La motivazione alla base di questa scelta sarebbe legata al fatto che giocare in campo neutro stravolgerebbe l'integrità della competizione, finendo per falsarla.