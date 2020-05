Emergenza Coronavirus. Premier League, Mirror titola: "Blocchi di partenza"

Il Governo britannico non ha ancora dato il via libera alla ripresa della Premier League e degli allenamenti e Pep Guardiola spera che questo ok arrivi presto, anche se tanti club si trovano a fronteggiare la rivolta di alcuni calciatori che non vogliono tornare in campo. A scriverlo è il Mirror, che in prima pagina titola così: "Blocchi di partenza".