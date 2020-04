Emergenza Coronavirus. Premier League, le possibili date: si può ricominciare l'8 giugno

Quando ripartirà il football? E' domanda ricorrente in Inghilterra e, secondo il Times, l'idea dei vertici della Premier League, che ne hanno già discusso con i rappresentanti degli altri sport, è quello di far ripartire il campionato il prossimo 8 giugno, ovviamente a porte chiuse, in modo da concluderlo il 27 luglio. Il loro restart project<, proposto con il benestare della maggior parte degli azionari dei club inglesi, prevede un massimo di 400 persone all'interno dello stadio, tutte obbligatoriamente testate e risultate negative al coronavirus. Ma, a quelle latitudini come alle nostre, il problema resta la mancanza di tamponi per tutti gli addetti ai lavori.