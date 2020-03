Emergenza Coronavirus, pres. FFF: "Impossibile concludere i campionati entro il 30 giugno"

Il presidente della Federazione calcistica francese Noel La Graet ha commentato: "Giovedì ho ripetuto che nessuno era il padrone del calendario. Non possiamo riprendere la competizione prima che lo Stato dia il via libera. Esistono ipotesi di recupero: 15 maggio per alcuni, 1 o 15 giugno per altri. Per altri ancora, non arriveremo alla conclusione. Bisogna stare attenti a ciò che si dice e ascoltare lo stato. L'obiettivo è riprendere il più rapidamente possibile, ma senza alcun rischio per la salute dei nostri spettatori e dei nostri giocatori. In ogni caso, ci rendiamo conto che oggi, finire il 30 giugno sembra impossibile".