Emergenza Coronavirus. Pres. Ludogorets: "C'era chi mi dava per morto. Sarà rimasto deluso"

Il patron del Ludogorets Kiril Domuschiev è tornato a parlare della sua positività al Coronavirus e di come è guarito togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa: “Molte persone mi avevano già dato per morto e sepolto, volevano che non guarissi e oggi posso dire che saranno rimasti molto delusi perché le mie ultime analisi sono perfette. Sono una persona completamente sana, ma ero sicuro perché non ho mai avuti dubbi sulla possibilità di sconfiggere questa malattia. - continua Domuschiev come riportano i media bulgari – Dobbiamo essere realistici e capire che non supereremo rapidamente questa pandemia”.