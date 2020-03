Emergenza Coronavirus, primo caso nel calcio anche in Serbia: positivo il presidente federale

vedi letture

L'emergenza Coronavirus si abbatte anche sul calcio serbo e dal Governo non ci sono ancora disposizioni restrittive. Il calcio va avanti a porte chiuse e così sarà anche dopo la notizia del contagio di Slavisa Kokeza, presidente della Federazione della Serbia trovato positivo al Coronavirus, come annunciato dalla Federazione stessa tramite un comunicato ufficiale. Al contempo, tramite tale nota si chiarisce come il numero uno della Federazione stia bene e sotto controllo e, al contempo, fa sapere che le attività federali continueranno, in linea con le misure del Governo serbo.