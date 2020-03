Emergenza Coronavirus. Real Madrid, il ricordo di Florentino Perez per Lorenzo Sanz

Attraverso il sito ufficiale del Real Madrid, il presidente Florentino Perez ha voluto pubblicare una lettera per ricordare Lorenzo Sanz, ex numero uno del club merengue scomparso ieri dopo aver contratto il Coronavirus: “Per prima cosa voglio porgere le mie condoglianze a tutta la sua famiglia, soprattutto a sua moglie Mari Luz, ai suoi figli, i suoi nipoti, tutti i suoi amici e cari. A tutti loro va la mia vicinanza in un momento così difficile. Voglio che loro sappiano che tutto il madridismo oggi è dalla loro parte. Questa situazione che stiamo attraversando è così crudele che ci impedisce di stare con i nostri cari nei loro ultimi istanti e questo è veramente difficile e triste. Voglio mostrare la mia vicinanza allo stesso modo anche a tutte le persone e le famiglie che stanno vivendo un dramma così terribile. Voglio esprimere loro la mia solidarietà. Stiamo vivendo un momento che non potevamo immaginare nemmeno nei nostri peggiori incubi. Oggi ricordiamo la figura di Lorenzo Sanz, che è stato vittima di questa tragedia. Se ne è andato un grande madridista che ha dedicato buona parte della sua vita alla sua passione assieme alla sua famiglia: il Real Madrid. Sono giorni tristi, senza dubbio, ma in questo strano momento che ci tocca vivere dobbiamo continuare a dimostrare forza, resistenza e unione fino alla fine. È quello che avrebbe voluto anche il presidente Lorenzo Sanz”.