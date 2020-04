Emergenza Coronavirus. Real Sociedad, accordo con i calciatori: taglio stipendi del 5% o 20%

vedi letture

La Real Soceidad ha appena diramato un comunicato ufficiale annunciando di aver raggiunto un accordo con i calciatori della prima squadra maschile per una riduzione del 5% dell'ingaggio, nel caso in cui la Liga finisse disputando le ultime giornate nei prossimi mesi, o del 20% nel caso in cui il campionato venisse definitivamente fermato. Nella nota si legge che non ci sarà l'ERTE (cassa integrazione) per i dipendenti, per evitare qualsiasi trauma a chi lavora nel club. Il club spagnolo precisa che si è trattata di una decisione presa insieme ai calciatori e che evita di prendere misure traumatiche per gli altri dipendenti. Inoltre la Real Sociedad ha fatto sapere ai suoi sostenitori che restituirà il 20% del costo dell'abbonamento in quanto, anche se si dovesse tornare a giocare, si presume che lo si faccia a porte chiuse.