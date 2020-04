Emergenza Coronavirus. Rennes, pres. Holveck: "Se affonda un club, affondiamo tutti"

Il presidente del Rennes, Nicolas Holveck ha parlato dell'emergenza Coronavirus: "Non c'è modo di piagnucolare! Siamo privilegiati. Al momento, ci sono troppe incognite, non possiamo prevedere nulla ma bisogna trovare soluzioni per la sopravvivenza dei 40 club professionisti. Nulla è stato chiesto allo stato per una ragione decente, solo un cambiamento nella disoccupazione parziale. Abbiamo bisogno di unità, solidarietà e ottimismo. Siamo tutti sulla stessa barca: se uno dei 40 club affonda, potrebbe affondare l'intera barca".