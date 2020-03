Emergenza Coronavirus. Rinviata la gara City-Arsenal ma ancora non c'è una data

Sky Sports UK spiega che la gara rinviata tra Arsenal e Manchester City in programma all'Etihad Stadium non ha ancora una data fissata. Il match è stato rinviato perché alcuni giocatori dei Gunners sono entrati in contatto col presidente dell'Olympiacos in occasione della gara di Europa League e Marinakis è risultato positivo al COVID-19. La Premier League, però, con un calendario fortemente congestionato, deve prima rivalutare le prossime date prima di trovare una data valida.