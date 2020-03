Emergenza Coronavirus. Si ferma il calcio anche in Turchia: nel pomeriggio l'ufficialità

Si ferma il calcio anche in Turchia, ad oggi uno dei pochi campionati ancora in corso. Secondo i media locali infatti, la decisione verrà formalizzata al ministro dello Sport Muharrem Kasapoglu in una riunione questo pomeriggio, dopo la quale sarà ufficializzata. Il Governo di Ankara aveva deciso di far giocare le partite a porte chiuso fino alla fine di aprile, ma molti giocatori ed allenatori si sono espressi per la sospensione del torneo. Lo stop del campionato nazionale dovrebbe durare per almeno un mese.