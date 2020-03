Emergenza Coronavirus, Spagna in stato d'allarme ma Valencia intasata dal traffico

Il Coronavirus non smette di mietere vittime, ma a Valencia (e in tante altre città del mondo) le strade continuano a essere piene di macchine. Sono a dir poco allarmanti, in tal senso, le immagini diffuse ieri da ElDiario.es, che mostrano le vie d'uscita dalla città completamente intasate dal grande afflusso di auto intente a raggiungere altre zone della Comunitat Valenciana in vista del fine-settimana. Tutto questo, nonostante lo stato d'allarme del Paese lo vieti esplicitamente.