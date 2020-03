Emergenza Coronavirus. Stop in Liga: club divisi fra allenamenti a porte chiuse e cancellati

L'emergenza legata al Coronavirus ha portato anche allo stop delle partite in Spagna, con la Liga che si ferma (per adesso) per le prossime due giornate. Molti club oggi sono scesi in campo, altri hanno già interrotto le sessioni di allenamento, come il Betis Siviglia, l'Osasuna e l'Espanyol. Altri, come il Leganes, continueranno ad allenarsi a porte chiuse modificando il metodo di allenamento per garantire tutte le misure preventive possibili.

🚨COMUNICADO OFICIAL I Medidas excepcionales en relación al COVID-19 🏃‍♂️Entrenamiento sólo del primer equipo 🔐 Las tiendas del estadio y Sambil Outlet permanecerán cerradas #YoMeQuedoEnCasa 💻Disponible compra on-line (puede sufrir retrasos) ➡️https://t.co/mL3WxcI8Dp pic.twitter.com/nuEde5klCm — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 12, 2020

Hurrengo lan saioa 👉 Datorren asteartean Ipuruan, ateak itxita. Próximo entrenamiento 👉 El próximo martes en Ipurua, a puerta cerrada. pic.twitter.com/G9CvhrBf0t — SD Eibar (@SDEibar) March 12, 2020