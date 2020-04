Emergenza Coronavirus, trovato l'accordo per il taglio degli stipendi in Ligue 1 e Ligue 2

Anche in Francia è stato trovato un accordo sulla riduzione degli stipendi dei calciatori. In questo momento così delicato per il mondo con la pandemia di COVID-19 in corso, nella giornata di oggi, riporta L'Equipe, i club della Ligue 1 e della Ligue 2 sono giunti ad un compromesso per il taglio degli ingaggi dei calciatori che può arrivare fino ad un massimo del 50% per i redditi più elevati.