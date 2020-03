Emergenza Coronavirus, tutte le squadre cinesi sono rientrate in patria dopo i ritiri all'estero

vedi letture

Tutte le squadre del campionato cinese sono rientrate in patria dopo il periodo di ritiro all'estero per fuggire dall'emergenza coronavirus che aveva colpito il paese negli scorsi mesi. Secondo Titan Sports Plus, anche il Changchun Yatai sta rientrando in Cina in vista dell'inizio del campionato visto che il Paese sta lentamente tornando alla normalità dopo il drastico calo di contagi.