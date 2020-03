Emergenza Coronavirus. Valencia, Mangala positivo: "Non ho sintomi. Evitiamo il contagio"

Al Valencia sono stati registrati ben cinque casi di coronavirus. Uno di questi è Eliaquim Mangala che su Instagram ha scritto: "Ho saputo oggi che sono positivo al coronavirus. Al momento, mi sento bene e non ho sintomi associati al virus. Tuttavia, sono confinato in casa e non ho alcun contatto con la mia famiglia. Ho imparato che possiamo portare il virus senza avere sintomi, ecco perché consiglio a tutti di seguire le misure di quarantena ed evitare il contatto con altre persone, per quanto possibile, anche se ti senti bene. Se tutti rispettano queste istruzioni, insieme eviteremo il più possibile la propagazione e combatteremo per evitare di trasmetterla alle persone, che potrebbero avere sintomi più gravi. Mille grazie per i vostri messaggi di supporto, Abbiate cura di voi e dei vostri cari e rispettate le istruzioni di quarantena per evitare la diffusione".