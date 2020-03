Emergenza Coronavirus. West Ham, Brady: "Dichiarare nulla la stagione se non si può finire"

vedi letture

Karren Brady, vice presidente del West Ham United, ha dichiarato al Sun che la stagione di Premier League dovrebbe essere dichiarata nulla nel caso in cui non fosse possibile giocare più partite a causa dell'emergenza Coronavirus: "Non si può eludere la possibilità che tutti i livelli dell'EFL, così come la Premier League, debbano essere annullati e questa stagione dichiarati nulla perché se i giocatori non possono giocare le partite e non si può andare avanti. La Premier League spera che un intervallo di tre settimane da ora le consentirà di ripartire, ma potrebbe anche essere la terra dei sogni. Forse spostare Euro 2020 potrebbe fornire più tempo per completare la stagione in estate, ma questo è anche un gigantesco "se". Cosa succederà se non potremo finire il campionato?".