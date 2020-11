Emergenza Covid per il Real: out due perni per Zidane, così davanti è l'ora di Rodrygo o Asensio

Hazard e Casemiro sono fermi in quarantena per la positività emersa ieri al Coronavirus, così Zidane dovrà ripensare la sua formazione in vista della gara di questa sera contro il Valencia. Secondo AS, saranno uno tra Asenso e Rodrigo davanti e Valverde in mezzo, i sostituti dei due giocatori dall'inizio. Per il Covid è assente anche Militao, per questo ci sarà Vazquez come terzino destro dall'inizio contro la formazione di Gracia.

Valencia: Jaume; Wass, Paulista, Guillamon, Gayà; Yunus, Soler, Racic, Cheryschev; Guedes, Maxi Gomez.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Kroos, Modric; Asensio (Rodrygo), Benzema, Vinicius.