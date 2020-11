Emergenza difesa Barça. Lenglet disinformato "Magari gioca De Jong". Ma non è convocato

Alla vigilia della sfida contro la Dinamo Kiev in Champions League, il difensore del Barcellona Clement Lenglet ha parlato in conferenza stampa. Le due squadre sono inserite nel gruppo di Juventus e Ferencvaros: “L’infortunio di Piqué è una sfortuna, starà fuori per tanto tempo ma non sono io quello che deve dire se il club deve intervenire sul mercato oppure no. Io sono pronto e sto bene, ma difensivamente dobbiamo migliorare come dimostra il gol preso contro l’Atletico. Ad oggi non abbiamo difensori centrali disponibili -spiega Lenglet che poi aveva detto in conferenza "è possibile che De Jong giochi al mio fianco", ma l'olandese non rientra tra i convocati-. Liga compromessa visti i 12 punti di svantaggio dalla vetta? No, possiamo vincerla. Non sarebbe bello incrociare le braccia, dobbiamo provarci per i tifosi e per chi lavora alle nostre spalle”.