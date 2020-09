Emergenza totale per il PSG: prima in Ligue col tridente Sarabia-Kalimuendo-Ruiz

Prima di campionato per il Paris Saint-Germain, undici d'emergenza per i parigini con tanti casi di Covid-19 in rosa. Non ci sono Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Angel Di Maria e tanti altri giocatori.

Bulka; Kehrer, Kimpembe, Kurzawa, Bernat; Herrera, Gueye, Verratti; Sarabia, Kalimuendo, Ruiz. A disp: Innocent, Diallo, Bakker, Dagba, Pembélé, Fadiga, Simons, Jesé.