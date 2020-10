Emery non è soddisfatto dopo il pari del suo Villarreal: "Insufficiente, ci è mancata cattiveria"

Dopo il pareggio contro il Cadice, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha commentato: "Abbiamo fatto una bella partita, ma il punto non è sufficiente. Abbiamo avuto un buon possesso palla e non abbiamo avuto fretta. In difesa siamo stati solidi e non abbiamo concesso occasioni. Abbiamo migliorato molti aspetti e vedo cose che mi piacciono. Volevamo la vittoria. Penso che il punto sia insufficiente, ma deve essere valutato positivamente per il nostro lavoro e quello dell'avversario che abbiamo avuto di fronte. Forse ci è mancata una certa cattiveria per ottenere la vittoria".