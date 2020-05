Emery punta su Neymar: "Può prendere il posto di Messi e CR7 e diventare il migliore"

Unai Emery ha allenato Neymar al suo primo anno al PSG, lo conosce bene e in un'intervista all'agenzia spagnola EFE ne ha parlato così: "Può prendere il posto di Messi e Ronaldo e diventare il miglior giocatore al mondo. L'anno che abbiamo vissuto insieme è stato magnifico. Neymar ha il calcio dentro e anche la professionalità per vivere in questo mondo. Ha tutto il tempo per diventare il migliore".