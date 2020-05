Emery senza squadra da sei mesi: "Sono un professionista, andrò ovunque mi sentirò richiesto"

E' quasi sei mesi che Unai Emery non guida un club dopo l'esonero dall'Arsenal. In un'intervista rilasciata ai microfoni di AS quando gli hanno chiesto del suo futuro ha lasciato intendere che accetterebbe qualsiasi proposta: “Sono un professionista. Il mio cuore è sempre stato con la Real Sociedad, dove sono stato per 10 anni, ma se l'Athletic mi chiama...", ha detto Emery senza continuare la frase. E poi ha aggiunto: "Sono stato a Valencia, ma se Levante mi chiama... Sono stato al Siviglia, ma se Betis mi dovesse chiamare... Ovunque mi vogliano e mi sentirò richiesto, andrò e questa sarà la prima cosa. Mi vedrete dove il progetto è attraente, per poter essere in Champions o in Europa League, ma non mi chiudo a nulla".