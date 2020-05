Emery su Ozil: "Non si impegnava abbastanza. I compagni non lo hanno voluto capitano"

Il tecnico dell'Arsenal, Unai Emery, ha parlato di Mesut Ozil e della sua scarsa attitudine: "Le sue prestazioni a volte erano migliori, a volte peggiori come tutti i giocatori. In certe occasioni emergeva la sua frustrazione. Alla fine lui deve guardarsi dentro, alla sua attitudine e al suo impegno. Ho provato ad aiutarlo, ho fatto del mio meglio. Durante la mia carriera i giocatori di talento sono stati i miei preferiti e hanno giocato al meglio o vicino al loro meglio con me. Sono sempre stato positivo con lui in termini di coinvolgimento, ma la sua attitudine e il suo livello di impegno non erano abbastanza. Poteva essere uno dei capitani ma lo spogliatoio non voleva. Il suo impegno non era come quello di altri che meritavano la fascia. E non è una cosa che ho deciso io, ma i giocatori".