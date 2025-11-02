Eredivisie, il Feyenoord risponde al PSV: corsa a 2 in vetta. L'Ajax a -8

Il Feyenoord vince ancora e balza in vetta alla classifica in Eredivisie, agganciando il PSV Eindhoven: 3-1 al Volendam con i gol di Ueda (doppietta al 19' ed all'89') e di Sem Steijn (al 26'). Per i rivali rete di Veerman al 59'. Solo 1-1 per l'Ajax contro l'Heerenveen: a segno Godts per i Lancieri al 38' e Sejk al 68' per gli ospiti. L'Ajax rimane così al 4° posto in classifica a -8 dalla vetta.

EREDIVISIE, 11ª GIORNATA

PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2

Ajax - Heerenveen 1-1

NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-0

Feyenoord - Volendam 3-1

Telstar - Excelsior 2-2

Heracles - PEC Zwolle

Groningen - Twente

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar

Utrecht - NEC Nijmegen

CLASSIFICA

1. Feyenoord 28

2. PSV Eindhoven 28

3. AZ Alkmaar 21*

4. Ajax 20

5. Groningen 18*

6. Sparta Rotterdam 16*

7. NEC Nijmegen 15*

8. Twente 14*

9. Heerenveen 14

10. Utrecht 13*

11. Go Ahead Eagles 13

12. Fortuna Sittard 13

13. NAC 12

14. Volendam 10

15. Excelsior 10

16. Zwolle 9*

17. Telstar 8

18. Heracles 3*

MARCATORI

11 reti: Ueda (Feyenoord)

8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)

6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente)