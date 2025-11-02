Eredivisie, il Feyenoord risponde al PSV: corsa a 2 in vetta. L'Ajax a -8
Il Feyenoord vince ancora e balza in vetta alla classifica in Eredivisie, agganciando il PSV Eindhoven: 3-1 al Volendam con i gol di Ueda (doppietta al 19' ed all'89') e di Sem Steijn (al 26'). Per i rivali rete di Veerman al 59'. Solo 1-1 per l'Ajax contro l'Heerenveen: a segno Godts per i Lancieri al 38' e Sejk al 68' per gli ospiti. L'Ajax rimane così al 4° posto in classifica a -8 dalla vetta.
EREDIVISIE, 11ª GIORNATA
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2
Ajax - Heerenveen 1-1
NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-0
Feyenoord - Volendam 3-1
Telstar - Excelsior 2-2
Heracles - PEC Zwolle
Groningen - Twente
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
Utrecht - NEC Nijmegen
CLASSIFICA
1. Feyenoord 28
2. PSV Eindhoven 28
3. AZ Alkmaar 21*
4. Ajax 20
5. Groningen 18*
6. Sparta Rotterdam 16*
7. NEC Nijmegen 15*
8. Twente 14*
9. Heerenveen 14
10. Utrecht 13*
11. Go Ahead Eagles 13
12. Fortuna Sittard 13
13. NAC 12
14. Volendam 10
15. Excelsior 10
16. Zwolle 9*
17. Telstar 8
18. Heracles 3*
MARCATORI
11 reti: Ueda (Feyenoord)
8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)
6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente)
