Eredivisie, l'AZ Alkmaar non ci sta: reclamo all'UEFA per avere il posto Champions dell'Ajax

vedi letture

L'AZ Alkmaar non ci sta: il club di Eredivisie vuole il posto in Champions League dell'Ajax in virtù degli scontri diretti a favore durante questa stagione (li ha vinti entrambi). La squadra di mister Slot ha infatti chiuso il campionato con gli stessi punti in classifica dei lancieri, rimasti senza titolo ma premiati col primo posto di qualificazione alle prossime coppe europee grazie alla migliore differenza reti dopo lo stop ufficiale del calcio nei Paesi Bassi. Una decisione che non è andata affatto giù all'AZ, che in queste ore ha presentato così un reclamo ufficiale dinanzi all'UEFA e spera ora in un ribaltamento della situazione. Per giocarsi la Champions 2020-2021 da prima della classe, almeno nei Paesi Bassi.