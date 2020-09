Eric Garcia ammette: "Ho già detto al Manchester City che non rinnoverò il contratto"

Intervenuto in conferenza stampa con la nazionale spagnola, il difensore del Manchester City Eric Garcia ha annunciato che lascerà gli inglesi al termine del contratto, in scadenza nel 2021: "È vero, ho detto al club che non avrei rinnovato il contratto l'anno prossimo, ma ho ancora un anno di contratto e sono concentrato sulla nuova stagione". 19 anni, il difensore centrale ha raccolto nell'ultima Premier League 13 presenze ed è stato impiegato da Guardiola da titolare anche nella sfida contro il Lione, valida per i quarti di finale di Champions League.