Eriksen-show contro l'Islanda. Doppietta ed esultanza con dedica: "Mia moglie è incinta"

Christian Eriksen, autore di una doppietta nel successo della sua Danimarca contro l'Islanda (2-1) ha commentato ai microfoni di uefa.com il successo dei suoi: "È stata una partitia difficile. Molti duelli, molta lotta per la palla. Due squadre tattiche e nel primo tempo ci hanno aspettato. Nella ripresa hanno avuto più intensità ma alla fine siamo stati fortunati a segnare nel finale. Ora c'è il Belgio, partita decisiva: "Andare alle fasi finali sarebbe molto importante per un paese come il nostro, giocando contro squadre del calibro di Belgio, Inghilterra e Islanda. Ci rende orgogliosi". Sulla celebrazione del suo primo gol, col pallone nascosto sotto la maglia: "Penso sia ovvio il motivo. Mia moglie è incinta e avremo il nostro secondo figlio. Non l'avevo avvertita (della celebrazione del gol) quindi penso che stia chiamando o mandando messaggi in questo momento".