esclusiva Bayern campione, Nicolodi: "Flick ha recuperato giocatori che sembravano morti"

Bayern Monaco campione di Germania per l'ottavo anno consecutivo. Ai microfoni di Tuttomercatoweb Pietro Nicolodi, voce della Bundesliga per Sky, ci racconta questa stagione:

Ancora una volta Bayern campione. Non è bastato nemmeno Haaland al Borussia Dortmund

"Il Borussia Dortmund ha perso all'andata il campionato, buttando punti in modo incredibile tipo il pari contro il Paderborn. Non ha saputo approfittarne quando il Bayern era indietro e sembrava una non-squadra".

Flick sembrava un traghettatore, invece è stato l'uomo in più

"La dirigenza ha avuto l'eccellente idea di cambiare l'allenatore. E con Flick si sono trovati meccanismi che non c'erano più. I giocatori si sono divertiti tornando a giocare a calcio. Questa è la chiave: Flick li ha fatti divertire di nuovo, recuperando giocatori che sembravano morti e che invece sono vivi come non mai. Mi riferisco a Muller ma soprattutto a Boateng, che era arrivato a livelli inguardabili e col cambio allenatore non ha sbagliato più nulla. Alaba stesso attraversava un periodo di crisi e ha giocato poi divinamente da centrale. L'unico rimasto lo stesso è stato Lewandowski, che è sempre stato su standard altissimi. In autunno sembrava davvero sfumato il titolo, sono riusciti a vincere 17 partite su 18. È indubbiamente il titolo di Flick".

In Germania dicono che somigli a Heynckes

"È un misto fra Heynckes e Guardiola. E aggiungo anche Low. È uno che conosce perfettamente l'ambiente del Bayern ed evidentemente è pratico. Ha smussato un po' di cose che c'erano da cambiare e l'ha fatto in brevissimo tempo. In pratica ha cominciato a velocizzare il gioco in modo evidente, come Heynckes, ma ha aumentato la pressione difensiva, difendendo a 80 metri dalla porta, come Guardiola".

Otto campionati consecutivi per il Bayern e un dominio destinato a continuare

"Abbiamo a che fare con una squadra economicamente potente. Basti vedere che mentre tutti in giro per il mondo ravanavano nel lockdown loro hanno rinnovato 4-5 contratti pesanti in scadenza, dando l'impressione di esserci sempre. Trovano inoltre giocatori che nessuno conosce a prezzi accettabili come Davies. Il Dortmund sarebbe anche molto vicino a livello di qualità della rosa, ma in 34 giornate ci vuole continuità".

In definitiva, i tifosi tedeschi se ne facciano una ragione

"In Germania c'è un'altra mentalità. Il tifoso va allo stadio a prescindere, perché allo stadio si diverte indipendentemente dai risultati. Basti vedere lo Schalke, dove i tifosi anche se sanno di non vincere mai ha sempre un grande seguito, o l'Amburgo che porta 50mila persone in Zweite".