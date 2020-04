esclusiva Belgio, chiusura imminente: "Ritenuto giusto fermarsi. Il format potrebbe cambiare"

Il Belgio si arrende e sarà con ogni probabilità il primo paese a chiudere anzitempo il campionato. Il collega di Het Nieuwsblad, Guillaume Maebe, ne parla così: "I club professionistici hanno preso coscienza della situazione e si rendono conto che non si può andare avanti. Vogliono terminare qui la stagione e a questo punto aspettiamo l'Assemblea Generale del 15 aprile, dove quasi certamente verrà deciso per la fine del campionato". Per la cronaca, il Brugge ha un considerevole vantaggio sulla concorrenza, un +15 sul Gent a una giornata dal termine della regular season. Vantaggio che non ammette repliche. Tuttavia bisogna valutare che nel playoff che comprende le prime sei i punti ottenuti si dimezzano, per dar vita a un mini-torneo di 10 partite: "Anche in quel caso, però, avremmo nella migliore delle ipotesi 7 punti in più sulla concorrenza. Qualcuno si è lamentato ma la grande maggioranza è d'accordo sull'assegnare il titolo al Brugge e riconoscere che è stata la miglior squadra della stagione".

Restano alcuni punti interrogativi: chi in coppa? Chi sale? Chi retrocede? La risposta è da trovare anche se per quel che riguarda le competizioni europee la situazione è un po' più chiara. Il Gent è secondo e andrebbe ai preliminari di Champions League mentre in Europa League spazio a Charleroi (terzo), Anversa (quarto e finalista di Coppa del Belgio, contro il Brugge) e Standard Liegi (quinto). "Lo Charleroi che avrebbe maggiori ragioni per recriminare, essendo dietro di due punti, ha fatto sapere di essere d'accordo con lo stop. E comunque la possibilità di giocare 6 partite della fase a gironi di Europa League sarebbe un gran traguardo. Non ci sono lamentele di sorta. Circa le retrocessioni e le promozioni è tutto da decidere: si potrebbe anche pensare di non far scendere nessuna squadra e passare dalle 16 attuali alle 18 per la prossima stagione, magari cambiando anche il format del campionato. Possibile che la finale di Coppa del Belgio si giocherà comunque con l'inizio della nuova stagione, sostituendo la Supercoppa del Belgio che ovviamente non potrà esserci. Questo verrà deciso dopo che si unirà un gruppo di lavoro istituito dal Consiglio d'amministrazione della Pro League, formato dai dirigenti di Genk, Gent, Zulte-Waregem, Kortrijk e Union Saint-Gilloise".