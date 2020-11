esclusiva Macedonia nella storia, ds dell'Osogovo: "Pandev il migliore di sempre"

"Senza alcun dubbio posso dire che contro la Georgia è stato il giorno più felice per la Macedonia e per i suoi tifosi". Goran Teodosievski, direttore sportivo del GFK Osogovo, club di cadetteria macedone, è raggiante di gioia. E nel day after di una partita storia, quella che ha portato per la prima volta la Macedonia del Nord all'Europeo, racconta le sue sensazioni a Tuttomercatoweb.com.

Cosa significa questa qualificazione per il popolo macedone?

"Siamo in uno stato con una situazione politica specifica, con dei problemi interni, ai confini. E questo successo arriva al momento giusto. Ci dà gioia. Ci unisce".

Il valore dello sport. Di un gol di Goran Pandev

"Si è ritagliato il suo posto nella storia del paese. E' un leader, vero, autentico, che non si arrende. Il gol lo incorona. Darko Pancev è il più grande di tutti ma Goran è il migliore che abbiamo mai avuto".

Olanda, Ucraina, Austria. In estate c'è l'Europeo.

"Con Ucraina e Austria ce la giochiamo per far punti. L'Olanda ospita le gare, hanno giocatori di livello mondiale. Non mento se dico che con loro sarà tosta".

Il calcio macedone a che livello è?

"La situazione non è facile. Sono il direttore sportivo del GFK Osogovo di Kochani, un club che a breve avrà cento anni di storia. Giochiamo ora in Seconda Divisione ma per tanti anni siamo stati in Prima. Abbiamo talenti in Macedonia del Nord, tanti giovani talenti ma le infrastrutture sono di basso livello. Spero che adesso la Federazione investa i soldi che arriveranno dall'Europeo per progetti necessari, questo Europeo potrebbe essere un aspetto positivo per il nostro movimento".

Una delle stelle della Macedonia del Nord è Elmas del Napoli

"Credo che crescerà ancora in azzurro, il suo posto è in una grande squadra e il Napoli ha fatto un grandissimo investimento con lui".