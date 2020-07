esclusiva Real campione, Camacho (AS): "Zidane simbolo, ma non sarà come Ferguson"

Real Madrid campione di Spagna per la 34esima volta. Grazie a un ruolino di marcia impressionante alla ripresa dal lockdown dove gli uomini di Zinedine Zidane hanno saputo vincere tutte le partite, superando il Barcellona. Ai microfoni di Tuttomercatoweb il collega Ignacio Camacho di As ci racconta l'annata appena trascorsa:

Chi è stato l'attore protagonista di questo titolo?

"Zidane. Ha saputo ridisegnare una squadra con poca aggressività offensiva senza Cristiano Ronaldo blindando la difesa. Il Madrid è divenuto un fortino dal ritorno del campionato".

Più un titolo vinto dal Real Madrid o perso dal Barcellona?

"Il Real Madrid ha saputo affrontare meglio il ritorno dopo la pausa. Come negli anni precedenti in cui si era concentrato per vincere le 13 partite di Champions, stavolta ha fatto lo stesso con le 11 partite rimaste in campionato".

Zidane è l'allenatore perfetto per il Real Madrid: possibile immaginarlo alla Ferguson?

"Sì, lo è, però lo stile del Real Madrid non è quello del Manchester United. Quando inizierà a non vincere, inzieranno a stancarsi anche di lui".

L'addio di Ronaldo ha evidenziato le qualità realizzative di Benzema

"Evidentemente Benzema giocava per Criustiano e ora giocando più per sé stesso la cosa si è notata. Tuttavia, non è un capocannoniere. In questa stagione ad esempio ha avuto una lunga pausa".

Sergio Ramos è finito addirittura in doppia cifra

"Per me, assieme a Puyol e Maldini è tra i più grandi difensori che abbia mai visto. E non solo per i gol, ma anche per il carisma e ciò che rappresenta. Tira il gruppo e contagia i compagni di squadra solo con la sua presenza".

Note negative: Bale e Hazard

"Sono anni che Bale non vuole fare il calciatore, compresa quella in cui ha segnato due reti in finale di Champions League dove veniva da una stagione negativa ma macchiata da quella doppietta. Hazard ha avuto sfortuna a causa degli infortuni ma quando ha avuto continuità si è visto che può essere un giocatore chiave".

Non solo presente, ma futuro per il Real Madrid: Valverde, Mendy, Militao, Rodrygo, Vinicius

"La linea del Real Madrid da qualche anno a questa parte è chiara: meno stelle e più talento giovane. A volte, come nel caso di Valverde, Mendy o Asensio va bene. Altre e penso ad esempio a Ceballos e Ozil molto meno. È chiaramente un progetto ad ampio raggio, non per vincere subito la Champions ma per aprire un ciclo in due-tre anni".