esclusiva Real campione, l'ex Maqueda: "Ha vinto Zidane. E in Champions non è impossibile"

vedi letture

Due Liga, una Copa del Rey e due volte la Supercoppa di Spagna in bacheca coi Blancos in carriera, Juan José 'Juanjo' Maqueda è stato anche secondo prima del Real Madrid Castilla e poi dei big del Madrid. Dal 2013 ha iniziato ad allenare tra Egitto e Arabia Saudita e adesso, per Tuttomercatoweb.com, commenta la vittoria della Liga da parte del Madrid.

A suo avviso è stato più per meriti del Real o per demeriti del Barça?

"Senza dubbi, il Madrid è stato solido e con un obiettivo chiaro, con la voglia di far di tutto il possibile per vincere la Liga. Vincere 10 gare di fila è sintomo di squadra con grande mentalità e tanti meriti vanno a Zidane".

E' stata la Liga di Benzema. E' stato il miglior giocatore della Liga?

"Lui e Ramos sono stati determinanti in queste partite però è stata la mentalità della squadra a esser decisiva. La voglia di vincere la Liga da parte della squadra ha battuto tutto e tutti e così è stato. Le delusioni, senza dubbio, sono state James e Bale: un rendimento davvero scarso".

Ora... La Champions?

"Per il Madrid nulla è impossibile, questo club è così. E' difficile ribaltarla con il Manchester City ma non è impossibile. Non mi stupirei di vedere il Madrid passare il turno, nonostante il deficit di un gol".