23 anni dopo, il Paris Saint-Germain raggiunge una finale di una competizione europea. Parliamo di Coppa delle Coppe, torneo che da lì a due anni sarebbe stato soppresso per la riforma della Champions League. Ai microfoni di Tuttomercatoweb, il giornalista ed editorialista di RMC Sport Daniel Riolo ci dà il suo punto di vista direttamente dalla Francia: "Questo traguardo è stato accolto ovviamente con grande gioia, perché per il calcio francese è un passo importante. Certamente non tutti sono felici in Francia, essendo il PSG la squadra più odiata del Paese, ma questo succede ovunque: del resto non credo che un tifoso romanista festeggerebbe se la Juventus raggiungesse una finale di Champions. Per quel che riguarda l'accoglienza dei media direi che tutti si aspettavano prima o poi che il PSG ce la facesse. Non ci si è mai chiesto se il Paris Saint-Gemain avrebbe mai raggiunto una finale europea, bensì quando l'avrebbe raggiunta".

Cosa ha fatto scattare la molla quest'anno?

"Secondo me non è casuale che ciò sia avvenuto nell'anno del ritorno di Leonardo. Nelle stagioni passate sono arrivate figuracce epiche, come il 6-1 col Barcellona e la rimonta subita contro il Manchester United. L'impressione data è quella di una squadra di bambini viziati e Leonardo è l'uomo forte che magari rompe le scatole a tutti, ma che serviva a dare una guida".

Il brasiliano ha raccolto una squadra che aveva già la sua impronta

"Lui ha lasciato un ottimo ricordo, perché ha costruito il PSG. Ha portato Thiago Silva, Marquinhos, Verratti che sono elementi importanti di questa squadra. E poi Ancelotti in panchina, Ibrahimovic. Quando se ne è andato il PSG ha avuto belle squadre, ma l'impressione era che mancasse la personalità. Magari non va d'accordo con tutti, e mi riferisco a Neymar, ma se è così è perché vuole che tutti siano sempre professionali".

Come ne esce la figura di Tuchel dopo questo traguardo raggiunto?

"Se l'allenatore deve dare una linea tattica, una filosofia di gioco, in Tuchel non si è vista. Forse all'inizio quando ha provato a dare una certa impronta, diciamo uno stile di gioco tedesco. Ma dopo l'umiliante eliminazione di un anno fa per mano del Manchester United c'è lui. Guardiamo la partita contro l'Atalanta: i bergamaschi avevano fatto vedere una chiara impronta di gioco, il Paris Saint-Germain invece era palla a Neymar e speriamo inventi qualcosa".

La finale è il lasciapassare della sua riconferma?

"Penso di sì. Certo, fosse per Leonardo la panchina sarebbe già saltata".