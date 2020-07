Espanyol, Javi Lopez: "Chiediamo scusa a tutti. Quest'anno è andato tutto male"

Il capitano dell'Espanyol Javi López è intervenuto nel post-gara del derby di Barcellona che ha sancito la retrocessione del club in Segunda Division: "Sono molto orgoglioso dei miei compagni per la partita disputata nonostante la situazione complicata che stiamo vivendo. Abbiamo avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato a dovere ma il risultato finale non è giusto". Come riporta Marca, il capitano ha voluto poi scusarsi con i tifosi per questa stagione: "Ci scusiamo con i tifosi per il dispiacere che abbiamo dato loro, sono tempi difficili per tutti, quest'anno è andato tutto male. Volevamo ad ogni modo ringraziarli per essere stati sempre al nostro fianco nonostante tutto. Promettiamo di ritornare più forti e pronti a dare l'anima per questa maglia. Ci prendiamo tutte le responsabilità per quello che è accaduto ma torneremo, non ci arrendiamo così."