Espanyol, presentato il protocollo ufficiale per riaprire lo stadio a 1/3 dei tifosi

L'Espanyol vuole riportare i suoi tifosi allo stadio quanto prima. Come informa lo stesso club catalano attraverso un comunicato ufficiale, in queste ore è stato infatti presentato alla Generalitat de Catalunya, alla delegazione del Governo in Catalogna, al Consiglio Superiore per gli sport e alla Liga il "protocollo ufficiale" per consentire la parziale riapertura a 1/3 del pubblico. La suddetta capacità corrisponderebbe a circa 13.000 abbonati biancazzurri, che accederebbero all'impianto a rotazione. "Il calcio non può essere emarginato da questo ritorno controllato e sicuro dell'intera società alla sua attività abituale", la chiosa della nota dell'Espanyol.