Espanyol retrocesso, da Raul de Tomas a Sergi Darder: tutte le occasioni di mercato

Dopo 27 anni l'Espanyol torna in Segunda Division dopo la sconfitta subita ieri per 1-0 contro il Barcellona nella stracittadina catalana. Una stagione catastrofica che con ogni probabilità animerà il mercato di una squadra partita con ambizioni di metà classifica se non di Europa League e che ora si trova molti talenti ambiziosi che potrebbero chiedere di lasciare il club per non giocare nella serie cadetta.

Proprio per questo, i migliori club d'Europa guardano con interesse alla situazione che sta attraversando il club catalano, con l'intento di muoversi sul mercato per acquistare i migliori giocatori della rosa pronti a "scappare" dopo la retrocessione. Oltre a Marc Roca, che interessa da tempo al Milan e che potrebbe partire con un netto sconto rispetto ai 40 milioni della clausola rescissoria, ci sono diversi altri calciatori che potrebbero interessare a squadre di livello medio alto. Raul de Tomas per esempio, comprato a gennaio dal Benfica per più di 20 milioni di euro, non ha avuto un rendimento all'altezza delle aspettative e per una cifra simile potrebbe già finire nuovamente sul mercato. Il difensore centrale classe '93 Sergi Darder è tra i più interessanti della rosa, con una valutazione che supera di poco i 10 milioni anche se con un contratto fino al 2023. Per l'esterno mancino, ruolo che spesso crea grattacapi alle società, potrebbe liberarsi Matias Vargas, acquistato per 10,5 milioni l'estate scorsa dal Velez e ora già pronto a cambiare ancora. Anche l'ala sinistra cinese Lei Wu dovrebbe lasciare il club in scadenza di contratto dopo una stagione condita da più di 40 presenze e 8 gol totali. Infine, un terzino sinistro che potrebbe interessare anche alle italiane è senza dubbio Adrià Pedrosa, classe '98 e promosso dalla squadra B che ha disputato una buona stagione con 30 presenze totali in tutte le competizioni e tre gol all'attivo.