Espanyol, Rufete: "Con i nostri tifosi allo stadio non avremmo perso"

L'Espanyol perde contro il Real Madrid ed è sempre più fanalino di coda della Liga. La squadra, affidata ora al direttore sportivo Francisco Rufete, alla sua prima panchina, non riesce nell'impresa di fermare i blancos e subisce l'ennesima sconfitta di una stagione sfortunata. Rufete, però, è convinto di potersi ancora salvare: "I giocatori hanno lavorato e giocato come una squadra. È il primo passo, capiscono che come squadra sono forti. Abbiamo giocato con ordine, molto sacrificio e alla fine di una situazione così difficile l'obiettivo deve essere quello di fare dei passi avanti e oggi lo abbiamo fatto. Mi sarebbe piaciuto dare una gioia, purtroppo mancavano i tifosi perché penso che se fossero stati allo stadio non avremmo perso" ha confidato in conferenza stampa. L'imperativo, in casa Espanyol, è crederci come ribadito anche da Rufete: "Prima ancora del risultato è importante il modo di affrontare le cose. Siamo ultimi ma abbiamo sette partite ancora da giocare per non retrocedere, dobbiamo vivere giorno per giorno e concentrarci già adesso sulla prossima partita" ha concluso