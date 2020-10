Espanyol, tre giocatori positivi al COVID-19 ai test rapidi. Prima del Tenerife nuovi esami

vedi letture

L'Espanyol ha confermato che tre dei membri della prima squadra sono risultati positivi al COVID-19 ai test rapidi effettuati questa mattina. I giocatori sono stati isolati dal gruppo e il resto della squadra e dello staff tecnico effettuerà nuovi test in vista della partita contro il Tenerife in programma domani alle 18.15. Inoltre sarà necessario un tampone per capire se si tratta di una positività certa quella dei tre messi in quarantena.