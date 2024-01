Ufficiale Esperienza in B tedesca per Kemlein: il giovane centrocampista lascia l'Union Berlin

Esperienza formativa in Zweite Bundesliga per il giovane centrocampista dell'Union Berlino Joschi Kemlein, ceduto nelle scorse ore dal club della capitale tedesca in B tedesca, al St. Pauli. Il centrocampista, che in questa stagione si era affacciato in prima squadra, avrà così modo di giocare con meno pressione e più continuità nella seconda parte di stagione, tornando poi a Berlino a fine anno.