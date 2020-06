Europa League, finale il 21 agosto a Colonia. Danzica slitta al 2021, Siviglia al 2022

Come per la Champions League, la UEFA ha deciso di cambiare la sede anche per la finale di Europa League: la final eight si disputerà in Germania, mentre l'ultimo atto si giocherà a Colonia il 21 agosto, al posto di Danzica. Slittano così le sedi delle finali delle prossime edizioni: alla Polonia è stata assegnata quella del 2021, a Siviglia (Sanchez-Pizjuan) quella del 2022, a Budapest (Puskas Arena) quella del 2023.